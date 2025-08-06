S&P Global: Угроза введения США вторичных тарифов может усилить напряженность в мировой торговле

Угроза введения США вторичных тарифов на импорт из стран-торговых партнеров России может создать новые препятствия для глобальной торговли и осложнить международные переговоры.

Угроза введения США вторичных тарифов на импорт из стран-торговых партнеров России может создать новые препятствия для глобальной торговли и осложнить международные переговоры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентства S&P Global Ratings

С точки зрения кредитных рисков, аналитики агентства считают, что прямое воздействие от таких мер в целом будет управляемым. Однако под наибольшим давлением могут оказаться экономики, активно взаимодействующие с Россией, особенно в сфере энергетики.

"Несмотря на оптимистические настроения на рынках, вызванные серией торговых соглашений - между США и Японией, а также США и ЕС - угроза вторичных тарифов может внести дополнительную неопределенность в глобальную торговлю. Это также способно осложнить текущие переговоры США с Китаем и Индией. Более того, перебои с поставками нефти могут спровоцировать временный рост мировых цен", - говорится в отчете S&P.

Кто наиболее уязвим?

По абсолютным показателям крупнейшими торговыми партнерами России являются Китай, Индия и Турция. Однако экономики Центральной Азии наиболее зависимы от российского импорта в соотношении к ВВП. В ЕС, несмотря на общее снижение закупок российского газа, Венгрия и Франция по-прежнему остаются важными его потребителями.

"Мы считаем маловероятным полное внедрение вторичных тарифов США, учитывая активные торговые переговоры и потенциальные негативные последствия для самих американских компаний и потребителей", - отмечает агентство.

В отчете указывается, что администрация президента Дональда Трампа выдвинула России 10-дневный ультиматум до 8 августа с требованием прекращения огня в Украине. Также заявлено о возможном введении санкций или тарифов до 100% на импорт из стран, сотрудничающих с Россией.

На фоне этого Вашингтон уже объявил о 25%-м тарифе на импорт из Индии, вступающем в силу 1 августа 2025 года, и о планируемом наказании за торговлю с Россией. Предложение Сената о введении 500%-го тарифа на российский импорт или на товары из стран, закупающих российскую российские энергоресурсы или уран, пока отложено.

"Эти шаги отражают активизацию усилий по завершению конфликта в Украине и идут вслед за новым пакетом санкций ЕС, объявленным в середине июля, в том числе снижением ценового потолка на российскую нефть", - поясняют аналитики.

Энергетическая торговля под ударом

S&P подчеркивает, что энергетическая сфера является наиболее уязвимой. В период с января по май 2025 года основными импортерами российских энергоносителей выступали Китай, Индия, Турция, Казахстан и Бразилия. В 2024 году к ним добавлялись Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия и Азербайджан.

"Кредитное давление может быть более выраженным в странах, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП и сосредоточена на ограниченном круге партнеров, включая США. Однако для Китая и Индии экспорт в США составляет менее 4% ВВП, а для Турции и стран Центральной Азии - около 1% или ниже", - отмечает S&P.

Несмотря на это, агентство ожидает, что общая неопределенность в торговой политике и косвенные эффекты от вторичных тарифов могут негативно сказаться на кредитном качестве затронутых стран в ближайшие 6-8 месяцев.

Рынок нефти и ценовые риски

По мнению S&P, резкое сокращение закупок российской нефти странами, стремящимися избежать вторичных тарифов, может вызвать краткосрочные перебои и рост цен.

"В июне Россия добывала около 9 млн баррелей нефти в сутки - это 8,5% мировой добычи. При этом основными покупателями выступают Китай, Индия и Турция. Если они ограничат закупки, это может повысить волатильность на рынке, увеличить разницу в цене между российской и нероссийской нефтью и привести к росту затрат на импорт», — указывает агентство.

Однако этот эффект, по мнению S&P, может быть смягчен за счет текущего избытка предложения и резервных мощностей ОПЕК+, превышающих 4 млн баррелей в сутки.

США как переговорщик и возможные последствия

S&P предполагает, что вторичные тарифы могут использоваться США как рычаг в торговых переговорах, в частности по чувствительным секторам, таким как сельское хозяйство. Продолжительность действия подобных мер остается неопределенной и может быть предметом последующих переговоров.

"Введение тарифов на импортеров российских энергоресурсов может быть ограничено, если цена нефти Brent превысит 80 долларов за баррель - это вызовет рост цен на бензин внутри США, что является чувствительным фактором для потребителей и администрации", - указывает S&P.

Если вторичные меры будут реализованы, не исключены ответные действия со стороны затронутых стран, что еще больше усилит глобальную торговую напряженность.

Так, Россия уже продемонстрировала готовность к ответным мерам: 23 июля была временно приостановлена отгрузка нефти через черноморские порты, обслуживающие до 80% казахстанского экспорта. Это произошло вскоре после анонса новых санкций ЕС.

"Такие действия могут ускорить процессы дедолларизации и диверсификации торговых потоков от США. Изменения в глобальных цепочках поставок приведут к появлению новых победителей и проигравших. А относительное ослабление доллара США может указывать на перераспределение капитала в пользу других валют и активов", - заключает агентство.