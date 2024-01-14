О нас

С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости

С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является худшим показателем с момента выхода компании на биржу. По данным Bloomberg, это связано с усилением конкуренции со стороны Китая и падением спроса на машины.
Бизнес
14 января 2024 г. 11:25
С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости

За две недели 2024 года американская компания по производству электромобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является "худшим стартом года" для основателя компании Илона Маска.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что если в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, то на фоне сообщений о намерении одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей в США Hertz Global Holdings Inc. отказаться от электромобилей, а также возросшей конкуренции со стороны китайских брендов, акции компании Маска устремились вниз.

Аналитики издания считают, что главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста рынка электромобилей. Специалисты отмечают, что снижение цен на электромобили в Китае только усиливает эти опасения.

Удар по капитализации Tesla в начале этого года является рекордным с момента ее выхода на биржу в 2010 году. В процентном отношении падение Tesla на 12% с начала января является худшим с 2016 года, когда акции Tesla упали на 14% за первые девять торговых дней года, отмечает агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Tesla” ilin əvvəlindən bəri bazar dəyərini 94 milyard dollar itirib

Самое важное

Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi