С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости

С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является худшим показателем с момента выхода компании на биржу. По данным Bloomberg, это связано с усилением конкуренции со стороны Китая и падением спроса на машины.

За две недели 2024 года американская компания по производству электромобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является "худшим стартом года" для основателя компании Илона Маска.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что если в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, то на фоне сообщений о намерении одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей в США Hertz Global Holdings Inc. отказаться от электромобилей, а также возросшей конкуренции со стороны китайских брендов, акции компании Маска устремились вниз.

Аналитики издания считают, что главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста рынка электромобилей. Специалисты отмечают, что снижение цен на электромобили в Китае только усиливает эти опасения.

Удар по капитализации Tesla в начале этого года является рекордным с момента ее выхода на биржу в 2010 году. В процентном отношении падение Tesla на 12% с начала января является худшим с 2016 года, когда акции Tesla упали на 14% за первые девять торговых дней года, отмечает агентство.