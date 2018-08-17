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    С начала года граждане Азербайджана купили в Турции около 500 квартир

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 487 квартир.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, азербайджанцы по этому показателю занимают 9 место среди граждан других государств.

    В целом, в течение 7 месяцев иностранные граждане стали владельцами 14 676 квартир в Турции, что на 65,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Самыми крупными инвесторами на рынке недвижимости страны являются граждане Ирака (2 571 квартира), Саудовской Аравии (1 298 квартир), Ирана (1 265 квартир), России (988 квартир) и Афганистана (862 квартиры).

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