Съемные квартиры создают нечестную конкуренцию для отелей - Глава Ассоциации

Некоторые владельцы съемных квартир в Азербайджане создают нечестную конкуренцию для малых и средних отелей.

Об этом сказал Report председатель Правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди.

“Как показывают данные нашего мониторинга, в прошлом году только в центре Баку в аренду туристам было сдано более 1300 квартир. В текущем году данная цифра многократно выросла. Конечно, в этом виде жилья есть необходимость. Однако, зачастую владельцы данных квартир налогов не платят, не проходят предусмотренные законом процедуры. Это создает нежелательную конкуренцию для малого и среднего отельного бизнеса. Министерство налогов должно заняться данным вопросом”, - сказал Дюбенди.

Говоря о развитии отельного бизнеса в стране, глава Ассоциации особо отметил роль Гран-при Азербайджана SOCAR "Формулы 1"

“Гран-при способствует как пропаганде Азербайджана за рубежом, так и развитию туризма и отельного бизнеса. Заполняемость люксовых отелей в центре Баку сейчас составляет 85-95 процентов. Что касается отелей более низких категорий, то здесь в зависимости от месторасположения эта цифра составляет 65-75 процентов“, - сообщил Дюбенди.