Россия может ввести единую экспортную пошлину на все виды необработанной древесины

Минпромторг РФ предлагает с 2024 года установить единую экспортную пошлину на все виды необработанной древесины в размере 80% и при этом отказаться от экспортных квот на этот вид продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В дальнейшем, с 2024 года, мы намерены полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину, по сути, до запретительных 80%", - сказал он.

Мантуров отметил, что уже с 2021 года существующая квота в размере 4 млн куб. м будет снижена в два раза.

При этом министр отметил, что несмотря на то, что есть предложения о введении полного запрета на продажу необработанной древесины за рубеж, "на сегодняшний день в этом нет необходимости", поскольку с каждым годом доля экспорта необработанного леса снижается и сейчас вышла на исторический минимум в 7,8% от общего объема заготовки.

Тем не менее Мантуров обратил внимание на необходимость усилить борьбу с нелегальными вырубками. Для этого, по его словам, Минпромторг, Россельхоз, ФТС, ФСБ и прокуратура совместно разрабатывают дополнительные меры ужесточения ответственности в этой части.