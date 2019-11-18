С 2020 года электронные счета-фактуры в Кыргызыстане станут обязательными для импортеров и экспортеров

С начала 2020 года все плательщики НДС и субъекты, осуществляющие импортно-экспортные операции, перейдут на обязательное применение электронных счетов-фактур.

Как передает Report со ссылкой кыргызстанские СМИ, об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

В связи с этим ГНС призывает их заблаговременно подготовиться к переходу на применение электронных счет-фактур. Для этого они могут присоединиться к пилотному проекту по применению счета-фактуры в виде электронного документа. Кроме этого, им следует заранее приобрести квалифицированную электронную подпись.



Пилотный проект по применению электронных счетов-фактур был запущен в Кыргызстане с 1 июля 2019 года и действует до конца года. С начала 2020 года обязанность по применению электронных счетов-фактур будет распространяться на вышеуказанных налогоплательщиков.

