С января автомобили Lada подорожают

С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили.

Как передает Report, об этом рассказали газете «Ведомости» источники. Ранее о возможном повышении цен из-за изменения ставок утильсбора сообщал “Ъ”.

Так Lada Granta будет стоить от 455,9 тысяч руб., подорожав на 11 тыс. руб (2,5%), а Lada Vesta — до 629,9 тысяч руб. (плюс 23 тыс. руб. или, 3,8%), Lada Xray — до 619,9 тысяч руб. (плюс 5 тыс. руб. или 0,8%), Lada 4x4 — до 538,9 тысяч руб. (плюс 15 тыс. руб. или 2,9%), Lada Vesta — до 1 млн 42 тыс. 900 руб. (плюс 15 тыс. руб. или 2,9%). Комментировать «Ведомостям» увеличение цен представитель «АвтоВАЗа» отказался.

По мнению опрошенных газетой дилеров, подорожание связано с традиционной сменой модельного года, инфляцией, утилизационным сбором. При этом к увеличению рекомендованных розничных цен готовятся и другие автопроизводители, такие как BMW, Volvo, Chery, Renault и Mitsubishi.