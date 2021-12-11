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В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19

В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19 11:16 С 1 февраля следующего года у сотрудников государственных органов в Азербайджане будет требоваться сертификат о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунный сертификат или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.
Бизнес
11 декабря 2021 г. 11:48
В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19

С 1 февраля следующего года у сотрудников государственных органов в Азербайджане будет требоваться сертификат о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунный сертификат или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Решение коснется также сотрудников всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений независимо от форм собственности (независимо от работы по трудовым или гражданско-правовым договорам), работников сферы труда и услуг, приведенных в приложении к Постановлению Кабинета министров Азербайджана от 26 мая 2021 года № 151.

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Версия на английском языке Having at least two doses of COVID-19 vaccine becomes mandatory for all government employees in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fevralın 1-dən dövlət orqanlarının bütün əməkdaşları ən azı 2 doza peyvənd olmalıdır

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