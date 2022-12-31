Рынок недвижимости Баку: итоги года, перспективы развития

2022 год запомнится серьезным ростом цен на рынке недвижимости Баку.

2022 год запомнится серьезным ростом цен на рынке недвижимости Баку.

Об этом сообщил Report эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, наблюдалось значительное повышение цен на квартиры в новостройках: "Основной причиной подорожания стал как рост цен на стройматериалы, так и резкое сокращение и удорожание земельных участков, пригодных для строительства многоквартирных жилых домов в столице. Также очень серьезно подорожали квартиры в 9-этажных зданиях и 2 -, 3 -, 4-и 5-этажных зданиях с истекшим сроком эксплуатации. Это было связано с широко распространившейся в СМИ информацией о том, что здания будут снесены в рамках пилотных проектов. К примеру, в 2020-2021 годах 2-комнатная квартира в здании-хрущевке рядом со станциями метро “Иншаатчылар” и “Елмляр академиясы” предлагалась за 70-75 тысяч манатов, сейчас же цена составляет 90-100 тысяч манатов. Слухи о том, что эти здания будут снесены, а на их месте построят новые здания, где двухкомнатная квартира будет стоить в пределах 140-150 тысяч манатов, также привели к удорожанию".

Эксперт говорит, что в настоящее время в столице насчитывается до 11 тысяч старых многоквартирных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации: "Из них более 100 были зарегистрированы как аварийные. На снос одного старого здания и строительство на его месте многоквартирного жилого дома уходит не менее 2-3 лет. То есть на "замену" 11 тысяч зданий требуется не одно десятилетие. Распространившиеся слухи повысили стоимость квартир в этих старых зданиях. В мировой практике здания с истекшим сроком эксплуатации предлагаются по цене ниже рыночной. Потому что эти здания не могут быть предметом ипотеки и банки не принимают их в качестве залога”.

Фарзалиев считает, что в следующем году старые квартиры в Баку могут подешеветь: "Ожидается, что в следующем году Министерство труда и социальной защиты выставит на продажу квартиры, предназначенные для вынужденных переселенцев. В ближайшее время будет выставлено на продажу около 2 тысяч квартир. Они будут предлагаться по цене значительно ниже рыночной. Появление на рынке продаж такого количества квартир приведет как к оживлению рынка недвижимости, так и к падению искусственно завышенных цен".

Эксперт отметил, что в этом году на рынке недвижимости страны наблюдается оживление: “Около 70% реализованной недвижимости пришлось на квартиры, проданные по ипотеке. С другой стороны, крупные компании осуществляют долгосрочные продажи за счет внутренних кредитов, эти квартиры также пользовались большим спросом в этом году. Но продажи за наличные сократились, что также связано с ростом цен. С 2020 года началась выдача выписок владельцам частных домов, не имеющих выписок, но из-за пандемии процесс приостановился, что также отрицательно сказалось на их продажах. С 2023 года мы ожидаем, что выпиской будут обеспечены частные дома, нежилые объекты и квартиры в новостройках, не имеющие документов. В следующем году желательно взять под контроль эту сферу, а также создать механизм контроля рыночных цен”.