О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн Рыночная стоимость созданной Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку 1 трлн долларов США.
Бизнес
25 октября 2021 г. 21:16
Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

Рыночная стоимость созданной Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку 1 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога $1 трлн.

Компания Маска пока еще значительно отстает от лидеров рынка: рыночная стоимость Apple, например, составляет 2,46 трлн долларов США, Microsoft - 2,3 трлн долларов США. Однако Tesla установила рекорд скорости преодоления отметки 1 трлн долларов США. Для этого ей понадобилось менее 18 лет (основана 1 июля 2003 года).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Губадлы
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
25 октября 2021 г. 14:06
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
25 октября 2021 г. 09:42
Минул год со дня освобождения Губадлы
Минул год со дня освобождения Губадлы
25 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi