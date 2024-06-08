Рыночная капитализация Toyota упала на $18,5 млрд из-за скандала с фальсификацией данных

Рыночная капитализация крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor упала за неделю на 2,9 трлн иен ($18,5 млрд) из-за скандала с фальсификацией данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей.

Рыночная капитализация крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor упала за неделю на 2,9 трлн иен ($18,5 млрд) из-за скандала с фальсификацией данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей.

Как передает Report , об этом сообщила газета Nikkei.

Это составляет около 5% общего объема капитализации компании. Падение акций Toyota Motor на Токийской фондовой бирже продолжалось почти все торговые дни после того, как 4 июня стало известно о нарушениях. Эксперты и аналитики отмечают, что такая ситуация на рынке может быть связана с опасениями инвесторов не только по поводу самого скандала, но и из-за возможных управленческих проблем в корпорации.

В Toyota была выявлена фальсификация данных, полученных во время испытаний на защиту пешеходов при столкновении у трех выпускаемых сейчас моделей. Речь идет о седане Corolla Axio, универсале Corolla Fielder и кроссовере Yaris Cross. Их производство прекращено на неопределенный срок. Годовой объем выпуска этих моделей находится на уровне около 130 тыс. единиц, что составляет чуть больше 1% общих производственных показателей концерна.