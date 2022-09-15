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Рязанская область создаст с Азербайджаном совместные производства

Рязанская область создаст с Азербайджаном совместные производства Рязанская область Российской Федерации поддержит проекты по созданию совместных производств с Азербайджаном, как в Баку, так и в Рязани.
Бизнес
15 сентября 2022 г. 17:30
Рязанская область создаст с Азербайджаном совместные производства

Рязанская область Российской Федерации поддержит проекты по созданию совместных производств с Азербайджаном, как в Баку, так и в Рязани.

Об этом сообщил Report в рамках проводимого в Баку шоурума российских компаний заместитель представительства Рязанской области Артем Никитин.

«Мы объединили форматы бизнес-миссии и открытие шоурума, чтобы системно и качественно отработать в Баку. Бизнес-миссия продлится 3 дня, но шоурум продолжит работу в течение месяца. В шоуруме представлены более 500 единиц продукции и IT-решений 57 компаний", - сказал он, выразив уверенность в востребованности представленной продукции на рынке Азербайджана.

А.Никитин отметил, что, готовясь к бизнес-миссии и шоуруму в Баку, они анализировали два документа - Стратегию социально-экономического развития Азербайджана до 2026-го года и План действий по развитию торговых отношений между РФ и Азербайджаном.

"При этом, по итогам предыдущих шоурумов уже появились проекты по созданию совместных производств", - сказал А.Никитин.

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Версия на азербайджанском языке Ryazan vilayəti Azərbaycan ilə birgə istehsal müəssisələri yaradacaq

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