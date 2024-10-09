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Руслан Атакишиев: В Азербайджане около 62% предпринимателей не знают об исламском банкинге

Руслан Атакишиев: В Азербайджане около 62% предпринимателей не знают об исламском банкинге В Азербайджане около 62% субъектов предпринимательства, согласно результатам опросов, не слышали об исламском банкинге либо имеют неверное представление об этом.
Бизнес
9 октября 2024 г. 13:57
Руслан Атакишиев: В Азербайджане около 62% предпринимателей не знают об исламском банкинге

В Азербайджане около 62% субъектов предпринимательства, согласно результатам опросов, не слышали об исламском банкинге либо имеют неверное представление об этом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Центра изучения экономических ресурсов Руслан Атакишиев на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

По его словам, опрос проводился среди 1000 малых и средних предпринимателей в Азербайджане.

Атакишиев отметил, что исламский банкинг практикуется в 135 странах мира, 57 из которых мусульманские.

"В Азербайджане на долю исламского банкинга приходится 3% банковского сектора. Это неплохой показатель, примерно 800 млн – 1,2 млрд манатов. В Турции исламский банкинг действует более 40 лет, но только недавно достиг доли в 5%. В Малайзии же показатель составляет 16%. Это внушительная цифра для развивающегося финансового рынка", - сказал он.

Атакишиев подчеркнул, что внедрение исламских финансовых продуктов в Азербайджане важно в том числе для развития халяльного бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Atakişiyev: “Azərbaycanda sahibkarların 21 %-i bank xidmətlərindən istifadə etmirlər”

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