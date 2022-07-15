Руслан Алиханов: Лидерство – одна из самых важных способностей, необходимых человеку

Лидерство – одна из самых важных способностей, необходимых человеку.

Лидерство – одна из самых важных способностей, необходимых человеку.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов в ходе обсуждений на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала“ в рамках финального этапа конкурса "Yüksəliş".

"Честно говоря, я не знаю, является ли лидерство врожденным или приобретенным качеством. На эту тему можно дискутировать", - отметил он.

"По моим наблюдениям, большинство выступающих не слушают выступления других участников панели", - сказал Р. Алиханов.