Руслан Алиев: Азербайджан заинтересован в более активном участии на таких авторитетных площадках, как Красноярский экономический форум

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Накануне завершил свою работу проходящий уже в 15-й раз Красноярский экономический форум, активное участие в котором принял торговый представитель Азербайджанской Республики в Российской Федерации Руслан Алиев.

Как сообщает Report со ссылкой на Единый информационный портал азербайджанцев России AzRu.org, председатель Оргкомитета форума, заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил в своем послании участникам КЭФ, что основная тема форума в этом году – "Россия 2018 – 2024: реализуя потенциал", в рамках которой дискуссии посвящены развитию человеческого капитала и социальной сферы, бизнесу, пространственной организации России, сохранению окружающей среды и влиянию экологии на экономический рост. Важное место на форуме занимает презентация и обзор комплексных инвестиционных проектов развития Сибирского федерального округа.

В повестке КЭФ были и обсуждения вопросов молодежного предпринимательства, отношения власти и бизнеса, перспективы креативных проектов, состоялись церемонии подписания важных экономических соглашений в различных отраслях.

Как отметил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, принявший активное участие как на пленарном заседании, так и на разных дискуссионных площадках форума, Азербайджан заинтересован в более активном участии на таких авторитетных мероприятиях.

Р.Алиев в рамках КЭФ-2018 провел серию встреч с официальными лицами и представителями российских деловых кругов – временно исполняющим губернатора Красноярского края Александром Уссом, мэром города Красноярска Сергеем Ереминым, первым заместителем председателя Российской Ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым, депутатом Законодательного собрания Красноярского края Владимиром Демидовым, директором Информационного центра ООН в России Владимиром Кузнецовым, президентом консалтингового агентства Евгением Минченко и др.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что торгово-экономические связи Азербайджана и России активно развиваются и гармонично вписываются в общую динамику всесторонне прогрессирующих двусторонних отношений между нашими странами.

"Официальные лица Азербайджана и представители предпринимательского сообщества страны активно участвуют практически на всех крупных значимых экономических форумах в России, коим является также и традиционно масштабный и авторитетный Красноярский экономический форум. Азербайджан имеет слаженные связи и бесценный опыт сотрудничества в рамках прямых взаимоотношений с регионами страны – субъектами Российской Федерации, опираясь на комплекс регулирующих это взаимодействие нормативно-правовых актов", - сказал Р.Алиев.

В свою очередь, и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс отметил, что Красноярский экономический форум всегда был в центре содержательных дискуссий о стратегии развития нашей страны, выступал эффективным инструментом продвижения новых идей в области энергетики и металлургии, нефтедобычи и лесопереработки, космической промышленности и научно-технического сотрудничества.

"Именно на площадках КЭФ принимались решения о запуске таких масштабных инвестиционных проектов как "Нижнее Приангарье", освоение нефтегазовых месторождений на севере края, инфраструктурное обновление Красноярска как столицы зимней Универсиады-2019, строительство самого современного за Уралом аэровокзала международного уровня. В данном контексте опыт Азербайджана является весьма интересным не только теоретически, но и с точки зрения практического применения, учитывая впечатляющие современные достижения республики за последние годы успешной реализации значимых экономических проектов как внутри страны, так и на региональном и трансрегиональном уровнях", - отметил глава края.

Принимая во внимание актуальность обсуждаемых на форуме вопросов организации экологически чистых производств и экономических мощностей при соблюдении норм природопользования, Р.Алиев в качестве заведующего кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО рассказал об экологических проблемах мирового топливно-энергетического комплекса, а также поделился знаниями о современных тенденциях в данной сфере. В ходе доклада, вызвавшего большой интерес у аудитории, Руслан Алиев особо подчеркнул, что существующие в мире новшества в области экологии и современные практики с успехом применяются в Азербайджане, где организация экологически безопасных экономических мощностей и производств является приоритетом государственной политики, в рамках которой проявляется взвешенный подход не только к извлечению прибыли, но и безопасности населения, охране окружающей среды, должной утилизации отходов.

Напомним, что с 12 по 14 апреля площадки КЭФ посетили более 5,5 тыс. человек из 30 стран мира и порядка 60 регионов России. В рамках деловой повестки прошли свыше 80 различных мероприятий – дискуссионных площадок, сессий, конференций, круглых столов и т.д., не считая культурной, спортивной и дополнительной программ. В дни КЭФ были подписаны порядка 70 соглашений, меморандумов, договоров между органами власти, бизнесом, общественными организациями.