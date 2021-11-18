РЭЦ: Потенциал выхода российского бизнеса на рынок Азербайджана очень высок

Потенциал для вывода российского бизнеса на азербайджанский рынок очень высок.
Об этом сказал Report руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев.
По его словам, деловая миссия российских компаний, посетившая Баку посодействует этому: "В этот раз мы привезли в три раза больше российских компаний и наращиваем свою динамику. Соответственно, мы ждем еще больший результат, и на этом не будем останавливаться, потому что потенциал для вывода российского бизнеса на азербайджанский рынок очень высокий".
При этом он отметил, что по итогам первой бизнес миссии в июле, наблюдался достаточно широкий отклик - состоялся ряд значимых подписаний.