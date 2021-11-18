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РЭЦ: Потенциал выхода российского бизнеса на рынок Азербайджана очень высок

РЭЦ: Потенциал выхода российского бизнеса на рынок Азербайджана очень высок Потенциал для вывода российского бизнеса на азербайджанский рынок очень высокий
Бизнес
18 ноября 2021 г. 14:14
РЭЦ: Потенциал выхода российского бизнеса на рынок Азербайджана очень высок
Нури Гулиев

Потенциал для вывода российского бизнеса на азербайджанский рынок очень высок.

Об этом сказал Report руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев.

По его словам, деловая миссия российских компаний, посетившая Баку посодействует этому: "В этот раз мы привезли в три раза больше российских компаний и наращиваем свою динамику. Соответственно, мы ждем еще больший результат, и на этом не будем останавливаться, потому что потенциал для вывода российского бизнеса на азербайджанский рынок очень высокий".

При этом он отметил, что по итогам первой бизнес миссии в июле, наблюдался достаточно широкий отклик - состоялся ряд значимых подписаний.

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Версия на английском языке Russian Export Center: Russian business has enormous potential of entering Azerbaijani market
Версия на азербайджанском языке RİM: “Rusiyanın biznes dairələrinin Azərbaycan bazarına çıxış potensialı yüksəkdir”

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