Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса

"Азербайджан привлекателен для Болгарии не только с точки зрения туризма, но и бизнеса".

"Азербайджан привлекателен для Болгарии не только с точки зрения туризма, но и бизнеса".

Об этом Report сказал президент Торгово-промышленной палаты Пловдива Ангел Хронев.

"Мы, можно сказать, недавно открыли для себя азербайджанский рынок. Некоторое время назад вместе с делегацией нескольких компаний посетили Азербайджан", - отметил глава палаты.

По словам А.Хронева, имеются потенциальные возможности для повторного визита в Азербайджан Торгово-промышленной палаты Пловдива: "Делегации компаний, функционирующих в сфере креативной индустрии Болгарии, заинтересованы в посещении Азербайджана. Ожидалось, что мероприятия в рамках этого визита будут поддерживаться Евросоюзом, однако из-за ситуации в Украине эта материальная поддержка отложена".

А.Хронев также рассказал о сотрудничестве болгарской компании Tomico с одной из местных азербайджанских компаний: "Надеюсь, в будущем это сотрудничество расширится. Между болгарскими и азербайджанскими компаниями уже ведутся переговоры по маркировке и упаковке".

Он также отметил, что один из туроператоров в Пловдиве обратился в палату в связи с туристическими возможностями Азербайджана. По словам А.Хронева, одним из важных вопросов является осуществление прямых полетов между двумя странами по выгодным ценам: "В целом имеется широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами".

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Болгарией в 2021 году составил 72 млн 693 тыс. долларов США. Из них 54 млн 041 тыс. долларов США пришлись на экспорт, 18 млн 652 тыс. долларов США - на импорт. За три месяца текущего года товарооборот между Азербайджаном и Болгарией составил 37 млн 951 тыс. долларов США.