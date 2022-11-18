О нас

Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап

Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап "Если кто-нибудь скажет, что родился не в той стране или в Азербайджане невозможно построить успешный стартап, не верьте ему. Это возможно".
Бизнес
18 ноября 2022 г. 13:24
Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап

"Если кто-нибудь скажет, что родился не в той стране или в Азербайджане невозможно построить успешный стартап, не верьте ему. Это возможно".

Как сообщает Report, об этом руководитель одной из компаний Зейнал Керимов заявил на Форуме молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана, организованном в Баку Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

"Когда я начал свой стартап, мне было 34 года. В прошлом году наш стартап "еpoint" получил сертификат “Стартапа” от KOBİA. Согласно последней оценке, стоимость нашего стартапа составляет более 5 млн долларов США", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şirkət rəhbəri: "Azərbaycanda uğurlu startap qurmaq mümkündür"

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi