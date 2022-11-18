Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап

"Если кто-нибудь скажет, что родился не в той стране или в Азербайджане невозможно построить успешный стартап, не верьте ему. Это возможно".

"Если кто-нибудь скажет, что родился не в той стране или в Азербайджане невозможно построить успешный стартап, не верьте ему. Это возможно".

Как сообщает Report, об этом руководитель одной из компаний Зейнал Керимов заявил на Форуме молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана, организованном в Баку Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

"Когда я начал свой стартап, мне было 34 года. В прошлом году наш стартап "еpoint" получил сертификат “Стартапа” от KOBİA. Согласно последней оценке, стоимость нашего стартапа составляет более 5 млн долларов США", - отметил он.