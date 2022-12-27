Руководитель Global Management: Путь к успеху лежит через грамотное управление

Основной целью ООО Global Management в вопросе сертификации было показать высокий уровень качества своей деятельности.

Основной целью ООО Global Management в вопросе сертификации было показать высокий уровень качества своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель совета директоров ООО Global Management Ровшан Низамов на церемонии вручения сертификатов ISO ООО Global Media Group.

"Путь к успеху лежит через грамотное управление. Мы можем достичь всех поставленных целей при правильной политике", - сказал Р.Низамов.

По его словам, в портфель Global Media Group входит около 35 отечественных и зарубежных компаний: "Наша главная цель - удовлетворение клиентов и высочайшее качество выполняемой работы. Мы достигаем этого благодаря нашим сотрудникам. Цели и шаги их достижения определяются руководством. В результате усилий, приложенных руководством, мы сегодня достигли очередного успеха. Поэтому я выражаю глубокую благодарность руководству Global Media Group. Я желаю нашим сотрудникам еще больших успехов в их деятельности. Мы будем упорно работать всей командой для достижения дальнейших результатов".