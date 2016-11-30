Рукопись симфонии Г.Малера продали в Лондоне за 5,6 млн долларов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Авторская партитуру симфонии Густава Малера "Воскресение" продана на торгах аукционного дома Sotheby's за рекордную для музыкальных рукописей сумму - более 5 600 000 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, партитура "Симфонии № 2" ("Воскресение" - ред.) имеет 232 страницы.

Также в ней присутствуют отметки и исправления, которые сделаны синим карандашом. Она является крупнейшей нотныой рукописью, которую выставляли на торги за последние 35 лет.

"Работа сохранила тот вид, в котором Малер ее оставил. Она отражает и открывает процесс работы композитора ", - сообщили в Sotheby's.

Кроме того, в аукционном доме отметили, что ранее ни разу полную партитуру Г.Малера не выставляли на аукцион, и вряд ли это когда-нибудь еще раз повторится.