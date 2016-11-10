Руфат Мамедов: Иранские компании вложили в основной капитал Азербайджана 1,2 млрд долларов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась конференция на тему "Инвестиционные возможности в Азербайджане и Иране". Как сообщает Report, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов в своем выступлении отметил, что Иранские компании вложили в основной капитал Азербайджана 1,2 млрд долларов.

"Из них 145 млн инвестировано в ненефтяной сектор. Имеется большой потенциал для сотрудничества между странами. Азербайджан и Иран сотрудничают во многих сферах на государственном уровне. Эти отношения положительно влияют на торговое, политическое и экономическое сотрудничество. В Азербайджане действует около 450 инвестиционных компаний, что оказывает заметное влияние на ненефтяной сектор", - отметил он.

Представитель иранского правительства Фархад Гасымзаде в своем выступлении сообщил, что страны успешно сотрудничают во многих сферах: "Сюда входят нефтегазовая, банковская, страховая, сельскохозяйственная, туристическая, строительная сферы. Подписано 6 меморандумов, в рамках которых вот уже 3 месяца исследуются наиболее благоприятные возможности для инвестирования".