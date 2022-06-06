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Руфат Гулиев: В стране искусственно повышают цены на лекарства

Руфат Гулиев: В стране искусственно повышают цены на лекарства В стране искусственно поднимаются цены на лекарства.
Бизнес
6 июня 2022 г. 13:50
Руфат Гулиев: В стране искусственно повышают цены на лекарства

В стране искусственно поднимаются цены на лекарства.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Руфат Гулиев во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

“Поставщики лекарств в страну постепенно выводят из оборота 1-граммовые ампулы. После этого ввозят в страну 0,5-граммовые ампулы этого препарата, которые продают по цене 1-граммовых. Пациент, пользующийся этими препаратами, вынужден платить за эти лекарства в двойном размере”, - сказал Р.Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: "Ölkədə dərmanların qiyməti süni formada qaldırılır"

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