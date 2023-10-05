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Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев призвал принять новый Кодекс конкуренции

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев призвал принять новый Кодекс конкуренции Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев призвал принять новый Кодекс конкуренции, и при необходимости внести в него изменения в будущем.
Бизнес
5 октября 2023 г. 13:28
Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев призвал принять новый Кодекс конкуренции

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев призвал принять новый Кодекс конкуренции, и при необходимости внести в него изменения в будущем.

Как сообщает Report, с соответствующим предложением парламентарий выступил в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему законопроекта "Об утверждении Кодекса конкуренции".

"Мы идем по эволюционному пути, поэтому я предлагаю сначала принять Кодекс конкуренции, а затем, при необходимости, вносить в него некоторые изменения в будущем", - сказал он.

Депутат также предложил включить в состав комиссии по конкуренции представителей офиса омбудсмена налоговой службы при Министерстве экономике. Кроме того, было бы целесообразным включить в комиссию 4-5 депутатов на общественных началах, сказал Р.Гулиев.

Р.Гулиев отметил, что некоторые эксперты и даже парламентарии предлагают на государственном уровне оказывать давление на частных предпринимателей для предотвращения роста цен.

"Считаю подобный подход недопустимым. Государство может регулировать цены только на некоторые разновидности товаров", - сказал он.

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