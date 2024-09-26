Руфат Атакишиев: KOBİA разрабатывает модель для доступа МСП к субподрядным проектам

13:29

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) на встрече с представителями иностранных компаний обсуждает новую модель сотрудничества, которая позволит малым и средним предприятиям (МСП) выступать в роли субподрядчиков и участвовать в проектах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев на панельной сессии в рамках 2-го экономического форума Азербайджана и стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива в Баку.

Атакишиев подчеркнул, что одним из ключевых вопросов для МСП является доступ к финансированию, что, в свою очередь, открывает возможности для инноваций.