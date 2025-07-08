RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси

2 июля 2025 года RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce на эксклюзивном мероприятии для СМИ в столице Грузии, что ознаменовало их дебют в Грузии и на Южном Кавказе.

2 июля 2025 года RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce на эксклюзивном мероприятии для СМИ в столице Грузии, что ознаменовало их дебют в Грузии и на Южном Кавказе.

В своей приветственной речи Шармиан Ливер, заместитель посла Великобритании в Грузии, сказала: "Культовая фигурка "Дух экстаза" как никакой другой символ олицетворяет лучшее, что есть в Британии. Я очень рада, что Rolls-Royce представляет новые модели в Грузии, и горжусь тем, что мы можем показать эти великолепнейшие образцы британского дизайна, инженерии и производства нашим друзьям в Тбилиси".

Хозяином мероприятия выступила компания Rolls-Royce Motor Cars Baku - единственный дилер Rolls-Royce в Южном Кавказе и Центральной Азии.

Соучредитель компании, госпожа Марьям Алекперова, в своём выступлении отметила:

"За последние пять лет мы имели честь представить в Тбилиси пять новых модели. Сегодня для меня особенно почётно, что Rolls-Royce Motor Cars Baku участвует в этом великолепном мероприятии с нашими последними моделями. Основой нашего устойчивого успеха являются доверительные отношения с клиентами. Мы здесь для того, чтобы выстраивать прочные, долгосрочные связи и сохранять их. Это мероприятие вновь подчеркивает нашу приверженность вкладу в блестящее будущее "Духа экстаза" в Грузии".

Rolls-Royce Spectre: Начало новой эры

Spectre символизирует начало новой и захватывающей эры для Rolls-Royce Motor Cars и переход бренда к полностью электрической эпохе. Анонс первого полностью электрического Rolls-Royce в 2021 году стал знаменательным моментом в истории индустрии роскошных автомобилей. С тех пор Spectre прошел впечатляющий путь, завершив программу испытаний, охватившую более 2,5 миллионов километров. Инженеры потратили более 50 000 часов на анализ и настройку его ходовых характеристик. Статуэтка "Дух Экстаза" была аэродинамически оптимизирована, что стало результатом 830 часов моделирования дизайна.

Директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars по Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии Франк Тиманн заявил: "Spectre воплощает в себе все ключевые качества, которыми Rolls-Royce известен во всем мире - безмятежность, плавность и легкость хода - и демонстрирует, насколько идеально Rolls-Royce подходит для электрификации. Эта модель является как выражением воли, так и символом блестящего и смелого будущего Rolls-Royce в переходе к полностью электрической эре".

Rolls-Royce Ghost Серии II: Воплощение маневренности и уверенности

Rolls-Royce Motor Cars представляет Ghost Серии II - мощную, ориентированную на водителя и элегантную интерпретацию Ghost, самой продаваемой модели в истории бренда. В соответствии с требованиями клиентов, тонкая эволюция монолитного и уверенного внешнего вида Ghost создает прочную основу для индивидуализации Bespoke. Теперь клиентам предлагаются новые варианты отделки интерьера, функции и возможности индивидуализации Bespoke, ранее недоступные для модели Ghost. В то же время эта модель оснащена передовым программным обеспечением, обеспечивающим интеграцию Bespoke в цифровой мир.

На пассажирской стороне центрального дисплея расположена новая часовая секция Spirit of Ecstasy. Этот витринный отсек содержит аналоговые часы и зеркально отполированную фигурку Spirit of Ecstasy, изготовленную из цельного куска нержавеющей стали. При входе в автомобиль фигурка сначала освещается снизу с эффектом проектора, а затем этот свет переходит в мягкое и спокойное свечение.

Rolls-Royce Motor Cars Baku

Адрес: город Баку, ул. А.Ализаде, 5

Вэб-сайт: www.rolls-roycemotorcars.az

Instagram: @rollsroycemotorcarsbaku

Контактный номер: +994502683314.