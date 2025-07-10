Розничный товарооборот в Азербайджане в I полугодии вырос почти на 4%

Розничный товарооборот в Азербайджане за полгода вырос почти на 4%

В январе-июне текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на сумму 29 млрд 642 млн манатов, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 16 млрд 262,2 млн манатов и непродовольственные товары на сумму 13 млрд 379,8 млн манатов.

Как сообщили Report в Госкомстате, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с январем-июнем 2024 года (по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,5%, по непродовольственным товарам - на 6,7%).

В первом полугодии текущего года 50,5% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 12,8% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,2% - на бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,9% - на прочие непродовольственные товары.

В первом полугодии текущего года в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 482,8 маната, в том числе 264,9 маната на продукты питания, напитки и табачные изделия, еще 217,9 маната - на непродовольственные товары.