​Розничный товарооборот в Азербайджане вырос за январь на 4%

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане потребителям продано товаров на сумму 2 243,2 млн. манатов, что на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 4,1% и составил 1 124,8 млн. манатов, непродовольственных товаров - на 5,2%, составив 1 118,4 млн. манатов.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 50,1% своих средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 16,7% - текстильные товары, одежда и обувь, 6,6% электрические товары и мебель, 5,9% - автомобильное топливо, 1,4% - лекарства и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 18,5% - иные непродовольственные товары.