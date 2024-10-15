Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

В январе-сентябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 42,7 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 23,5 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 19,2 млрд манатов

В январе-сентябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 42,7 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 23,5 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 19,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,6% в годовом выражении, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,8%, по непродовольственным товарам - на 5,7%.

В отчетном периоде из потраченных потребителями средств 50,6% пришлось на продукты питания, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 13,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7% - на бензин и дизельное топливо, 5% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 17,2% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.