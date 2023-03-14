Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%

В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 8,2 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 4,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 3,6 млр

В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 8,2 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 4,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 3,6 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли вырос на 2,8% в реальном выражении, в том числе на 2,2% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям и на 3,5% - по непродовольственным товарам.

В январе-феврале 2023 года покупатели потратили 50,8% средств на продукты питания, 5,4% - напитки и табачные изделия, 14,8% - текстильные изделия, одежду и обувь, 5% - бензин и дизельное топливо, 4,6% - электротовары и мебель, 2,6% - фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1% - на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 15,8% - на другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора в январе-феврале 2023 года, увеличилась в реальном выражении на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,6% от общего розничного товарооборота.

За отчетный период в розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 405,5 маната, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия 228 манатов, непродовольственные товары - 177,5 маната.