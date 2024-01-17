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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 4%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 4% В 2023 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 59 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 33 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 26 млрд манатов.
Бизнес
17 января 2024 г. 12:42
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 4%

В 2023 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 59 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 33 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 26 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с 2022 годом оборот розничной торговли вырос на 3,7% в реальном выражении, в том числе на 2,5% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 5,2% - по непродовольственным товарам.

В 2023 году из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 51,6% приходится на продукты питания, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 14,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,2% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические и медицинские товары, 1,1% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 16,6% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период увеличилась в реальном выражении на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

По сравнению с 2022 годом оборот розничной торговли в 2023 году вырос в реальном выражении на 3,1% по предприятиям, на 3,6% - по индивидуальным предпринимателям и на 4,3% - по рынкам и ярмаркам.

В отчетном году в розничной торговой сети один человек сделал покупки в среднем на 484,2 маната в месяц, в том числе купил продуктов питания, напитков и табачных изделий на 270,9 маната, непродовольственных товаров - на 213,3 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 % artıb

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