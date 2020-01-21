Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 4%

В 2019 году в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 39,4 млрд манатов, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 20 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 19,4 млрд манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 3,2% и 4% по сравнению с 2018 годом.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,8% средств на продовольственные товары, 4,9% - напитки и табачные изделия, 17,5% - текстильные товары, одежду и обувь, 6% - электрические товары и мебель, 5,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,9% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,7% - прочие непродовольственные товары.

В прошлом году 21% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 52% - индивидуальными предпринимателями, 27% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 29,5%, физических лиц – на 1,8%, рынков и ярмарок сократился на 7,6%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 331,4 маната, что в номинальном выражении на 16,6 маната больше, чем в 2018 году. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 168 манатов, непродовольственных товаров - 163,4 маната.