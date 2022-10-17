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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3% В январе-сентябре текущего года в розничной сети населению продано товаров на 35 млрд 553,1 млн манатов, оказано платных услуг на 6 млрд 416,3 млн манатов.
Бизнес
17 октября 2022 г. 12:17
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-сентябре текущего года в розничной сети населению продано товаров на 35 млрд 553,1 млн манатов, оказано платных услуг на 6 млрд 416,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года товарооборот увеличился на 2,9 %, а доходы от платных услуг населению-на 7,8%.

В торговой сети реализовано продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 20 млрд 014,1 млн манатов, непродовольственных товаров на сумму 15 млрд 539 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

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