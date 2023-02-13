Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 4,3 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 1,9 млрд манатов.

В январе в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 4,3 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 1,9 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем 2022 года оборот розничной торговли вырос на 2,9% в реальном выражении, в том числе на 2,2% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям и на 3,6% - по непродовольственным товарам.

В январе 2023 года покупатели потратили 50,5% средств на продукты питания, 5,3% - напитки и табачные изделия, 14% - текстильные изделия, одежду и обувь, 4,8% - бензин и дизельное топливо, 4,5% - электротовары и мебель, 2,8% - фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 0,9% было потрачено на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 17,2% - на другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, в отчетном периоде увеличилась на 2,7% в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составила 99,6% от общего розничного товарооборота.

За отчетный период в розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 424,3 маната, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия 236,9 маната, непродовольственные товары - 187,4 маната.