Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 2%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года в Азербайджане потребителям продано товаров на сумму 23,9 млрд. манатов, что на 2,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики.

По информации, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос в реальном выражении на 3%, непродовольственных товаров - на 0,8%.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 49,8% своих средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,8% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,6% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 17,9% - иные непродовольственные товары.