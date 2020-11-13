Розничный товарооборот Азербайджана вырос

Объем среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составил 317,4 маната, что в номинальном выражении на 2,9 маната больше, чем в 2019 году

В январе-октябре текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 31 млрд 663,2 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 17 млрд 034,5 млн манатов, непродовольственных товаров - на 14 млрд 628,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении сократился на 1,5%, в том числе непродовольственных товаров - на 6,1%, а продовольственных товаров, напитков и табачных изделий возрос на 3%.

Оборот электронной торговли вырос в 2,4 раза по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

В январе-октябре этого года покупатели потратили 48,7% средств на продовольствие, 5,1% - напитки и табачные изделия, 16,1% - текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,6% - электротовары и мебель, 5,4% - автобензин и дизтопливо, 1,7% - фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 16,6% - прочие непродовольственные товары.

За отчетный период 23,1% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 52,9% - индивидуальными предпринимателями, 24% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 7,6%, физических лиц – на 3,8%, рынков и ярмарок сократился на 17,5%.

Объем среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составил 317,4 маната, что в номинальном выражении на 2,9 маната больше, чем в 2019 году. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 170,8 манатов, непродовольственных товаров - 146,6 маната.