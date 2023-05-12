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Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3%

Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3% В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 16,4 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 9,5 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 6,9 млрд ман
Бизнес
12 мая 2023 г. 12:58
Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3%

В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 16,4 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 9,5 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 6,9 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 2,9%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,1%, непродовольственных товаров - на 4%.

Из средств, потраченных покупателями в отчетном периоде на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 52,7% приходится на продукты питания, 4,9% - на напитки и табачные изделия, 13% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,4% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары 1,1% - на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 15,8% - других непродовольственных товаров.

За отчетный период в розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 404,7 маната, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 233,3 маната, непродовольственные товары - 171,4 маната.

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Версия на английском языке Retail trade turnover in Azerbaijan up by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

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