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Royal Dutch Shell с января 2022 года сменит название

Royal Dutch Shell с января 2022 года сменит название Совет директоров англо-голландской нефтегазовой корпорации Royal Dutch Shell продолжает мероприятия по реструктуризации.
Бизнес
20 декабря 2021 г. 19:00
Royal Dutch Shell с января 2022 года сменит название

Совет директоров англо-голландской нефтегазовой корпорации Royal Dutch Shell продолжает мероприятия по реструктуризации.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, было принято решение сократить название корпорации до Shell с 24 января 2022 года.

Это решение было принято по завершению консультаций центрального административного аппарата компании в Нидерландах и европейского производственного совета Shell, а также после проведенного 10 декабря голосования в Совете директоров.

Корпорация занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. В ноябре Совет директоров предложил внести изменения в устав компании, чтобы упростить структуру ее акционерного капитала и привести ее в соответствие с другими компаниями.

Меры реструктуризации компании включают в себя переход к единой линейке акций от структуры акций классов A и B, изменение налогового резидентства на Великобританию. Акционеры при этом сохранят существующие юридические права, права собственности и права на распределение капитала. Акции компании будут по-прежнему котироваться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.

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