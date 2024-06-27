Ровшан Наджаф: SOCAR обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов.
Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал в ходе Baku Investment Day (Baku ID 2024).
"Это то, в чем мы очень заинтересованы, потому что это показывает нам наш ключевой показатель эффективности", - добавил он.
По словам Р. Наджафа, инновационные продукты всегда ориентированы на рынок покупателей, на компании-производители, и они могут помочь любой компании, включая SOCAR, сделать работу быстрее, дешевле и эффективнее: "Это создает дополнительную ценность для компании”.
Р. Наджаф также призвал другие государственные компании быть более активными в области стартапов, "поскольку наблюдается положительная динамика, положительное влияние на наше взаимодействие со стартап-сообществами".