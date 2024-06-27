Ровшан Наджаф: SOCAR обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал в ходе Baku Investment Day (Baku ID 2024).

"Это то, в чем мы очень заинтересованы, потому что это показывает нам наш ключевой показатель эффективности", - добавил он.

По словам Р. Наджафа, инновационные продукты всегда ориентированы на рынок покупателей, на компании-производители, и они могут помочь любой компании, включая SOCAR, сделать работу быстрее, дешевле и эффективнее: "Это создает дополнительную ценность для компании”.

Р. Наджаф также призвал другие государственные компании быть более активными в области стартапов, "поскольку наблюдается положительная динамика, положительное влияние на наше взаимодействие со стартап-сообществами".