О нас

Ровшан Наджаф дал рекомендации молодежи в связи с работой

Ровшан Наджаф дал рекомендации молодежи в связи с работой "В современное время мы должны забыть о том, что что-то будет стабильным, что мы будем делать однообразную работу каждый день. Мы должны меняться в зависимости от обстоятельств, условий, задач, трудностей".
Бизнес
15 июля 2022 г. 16:35
Ровшан Наджаф дал рекомендации молодежи в связи с работой

"В современное время мы должны забыть о том, что что-то будет стабильным, что мы будем делать однообразную работу каждый день. Мы должны меняться в зависимости от обстоятельств, условий, задач, трудностей".

Как сообщает Report, об этом I вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф сказал, давая рекомендации молодежи на мероприятии на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала" в рамках финального этапа конкурса “Yüksəliş” в Бакинском экспо-центре.

“Моя первая рекомендация - будьте собой в любое время и при любых обстоятельствах. Каждый из нас выделяется своими особенностями и вносит вклад в общее дело. Говоря это, я имею в виду совокупность знаний, навыков, образования и опыта, которые вы приобрели на этот момент. А после этого необходимо приобрести новые знания и навыки для достижения поставленной цели", - сказал Р.Наджаф.

Он отметил, что, говоря о современных вызовах, следует учитывать, что навыкам уделяется больше внимания: "Во время приема на работу большее внимание уделяется вашим навыкам, чем вашему резюме. Конечно при этом многое зависит и от работодателя.

Исследования показывают, что в ближайшие 10 лет людям разных профессий понадобятся дополнительные знания. Это в основном критическое мышление, поиск путей решения проблемы, отсутствие страха перед проблемами и трудностями, выполнение работы до конца несмотря на определенные неудачи".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf gənclərə işlə bağlı tövsiyələr verib

Экслюзивные новости

Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi