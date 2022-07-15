Ровшан Наджаф дал рекомендации молодежи в связи с работой

"В современное время мы должны забыть о том, что что-то будет стабильным, что мы будем делать однообразную работу каждый день. Мы должны меняться в зависимости от обстоятельств, условий, задач, трудностей".

"В современное время мы должны забыть о том, что что-то будет стабильным, что мы будем делать однообразную работу каждый день. Мы должны меняться в зависимости от обстоятельств, условий, задач, трудностей".

Как сообщает Report, об этом I вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф сказал, давая рекомендации молодежи на мероприятии на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала" в рамках финального этапа конкурса “Yüksəliş” в Бакинском экспо-центре.

“Моя первая рекомендация - будьте собой в любое время и при любых обстоятельствах. Каждый из нас выделяется своими особенностями и вносит вклад в общее дело. Говоря это, я имею в виду совокупность знаний, навыков, образования и опыта, которые вы приобрели на этот момент. А после этого необходимо приобрести новые знания и навыки для достижения поставленной цели", - сказал Р.Наджаф.

Он отметил, что, говоря о современных вызовах, следует учитывать, что навыкам уделяется больше внимания: "Во время приема на работу большее внимание уделяется вашим навыкам, чем вашему резюме. Конечно при этом многое зависит и от работодателя.

Исследования показывают, что в ближайшие 10 лет людям разных профессий понадобятся дополнительные знания. Это в основном критическое мышление, поиск путей решения проблемы, отсутствие страха перед проблемами и трудностями, выполнение работы до конца несмотря на определенные неудачи".