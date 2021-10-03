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Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков Корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тыс электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов.
Бизнес
3 октября 2021 г. 05:54
Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тыс электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press.

Продажи выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила 140 тыс электрокаров.

При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал. Такие данные привела исследовательская компания FactSet.

Всего за этот года корпорация поставила около 627 тыс электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499 550 штук.

Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс электромобилей по всему миру.

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