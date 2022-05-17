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ЕБРР: Рост экономики Азербайджана создает возможность для притока иностранных инвестиций

ЕБРР: Рост экономики Азербайджана создает возможность для притока иностранных инвестиций Рост экономики Азербайджана создает возможность для повышения притока иностранных инвестиций в страну.
Бизнес
17 мая 2022 г. 13:06
ЕБРР: Рост экономики Азербайджана создает возможность для притока иностранных инвестиций

Рост экономики Азербайджана создает возможность для повышения притока иностранных инвестиций в страну.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-выступления заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Баку Камола Махмудова на бизнес форуме ЕС-Азербайджан.

Она отметила что правительство Азербайджана оказывало большую поддержку ненефтяному сектору во время пандемии. Также она отметила роль Центробанка страны в росте экономики.

По ее словам, реформы в сфере банковского сектора стоит направить на усиление контроля за проводимыми платежами.
Махмудова отметила важность сотрудничества с госструктурами Азербайджана в этом направлении, в частности ЕБРР готов поделиться своим опытом в рамках этих работ.

Глава представительства ЕБРР также отметила, что банк реализовывал в Азербайджане проекты в сфере зеленых технологий, сельского хозяйства, транспорта и т.д.

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