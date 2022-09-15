Рост цен на смазочные масла в Азербайджане привел к появлению на рынке отработанных масел

На фоне российско-украинской войны наблюдается резкий рост цен на продукцию, импортируемую из этих стран или проходящую транзитом по их территории. Рост цен затронул и смазочные масла, составив 30% по сравнению с весенне-летним сезоном.

На фоне российско-украинской войны наблюдается резкий рост цен на продукцию, импортируемую из этих стран или проходящую транзитом по их территории. Рост цен затронул и смазочные масла, составив 30% по сравнению с весенне-летним сезоном.

Отметим, что Азербайджан является и экспортером, и импортером этой продукции.

Согласно последним данным Госкомстата, за январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал 13 982 тонны смазочных масел на сумму 15,735 млн долларов США. Это на 16,5% меньше и на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период в Азербайджан из-за рубежа была ввезена 29 тысяч 801 тонна смазочных масел на сумму 57,106 млн долларов США, что на 63,2% и 47,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Участники рынка отмечают, что рост связан с несколькими факторами.

Эльшад Юсифов, который занимается импортом смазочных масел в страну из Турции, России и ряда европейских стран, рассказал Report, что цены начали расти еще в период пандемии:

"Фактически, цены выросли с 2020 года. Это повышение состояло из трех этапов. Первый из них был связан с пандемией коронавируса (COVID-19). Если сравнивать с тем периодом, то сейчас разница в цене достигает 100-150%. Но в последние месяцы цены на основные виды масел выросли на 20-30%. Естественно, два последних повышения связаны исключительно с русско-украинской войной. Потому что большинство производителей смазочных масел, используемых в стране, импортируют базовое масло из России. Именно из-за эмбарго производители не могут покупать базовое масло у нашего северного соседа. По этой причине наблюдается резкий рост цен на некачественные масла.

В действительности, некачественное базовое масло тоже ввозят из России. А качественное получают из нефти Персидского залива. В то время как сегодня цены на масла немецкого, европейского производства выросли примерно на 30%, российские масла подорожали примерно на 100%. Мы раньше занимались импортом масла из России, но из-за роста цен приостановили ввоз".

Эксперт считает, что рост цен приводит к тому, что отработанные масла попадают на вторичный рынок и нарушают баланс:

"Из-за роста цен на нефть на рынок начали поступать отработанные масла. Потому что рост цен на них почти не повлиял. Большая часть таких масел импортируется из Турции. Но у брендов этой страны, которые производят масло в течение многих лет, нет проблем с качеством. Цены выросли примерно на 20%".

Бизнесмен Ариф Мамедов, занимающийся импортом германских марок масла в страну, также указал на рост цен, основной причиной которого стала российско-украинская война:

"Большая часть производителей импортирует базовое масло из России. Война, естественно, провоцирует рост цен. Увеличение затрат на сырье, упаковку, энергию и транспортировку влияет на производство. К сожалению, все эти процессы не оставляют другого выбора, кроме как внести дополнительные корректировки в цены. Такими темпами мы также станем свидетелями роста цен на 10-15% в ближайшие месяцы".

Некоторые пожелавшие остаться анонимными поставщики говорят об усилении налогового контроля над предпринимателями, занимающимися импортом и продажей, как об одном из факторов, влияющих на рост цен. То есть "обеливание" рынка также привело к росту цен до 15%.