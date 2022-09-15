О нас

Рост цен на смазочные масла в Азербайджане привел к появлению на рынке отработанных масел

Рост цен на смазочные масла в Азербайджане привел к появлению на рынке отработанных масел На фоне российско-украинской войны наблюдается резкий рост цен на продукцию, импортируемую из этих стран или проходящую транзитом по их территории. Рост цен затронул и смазочные масла, составив 30% по сравнению с весенне-летним сезоном.
Бизнес
15 сентября 2022 г. 14:01
Рост цен на смазочные масла в Азербайджане привел к появлению на рынке отработанных масел

На фоне российско-украинской войны наблюдается резкий рост цен на продукцию, импортируемую из этих стран или проходящую транзитом по их территории. Рост цен затронул и смазочные масла, составив 30% по сравнению с весенне-летним сезоном.

Отметим, что Азербайджан является и экспортером, и импортером этой продукции.

Согласно последним данным Госкомстата, за январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал 13 982 тонны смазочных масел на сумму 15,735 млн долларов США. Это на 16,5% меньше и на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период в Азербайджан из-за рубежа была ввезена 29 тысяч 801 тонна смазочных масел на сумму 57,106 млн долларов США, что на 63,2% и 47,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Участники рынка отмечают, что рост связан с несколькими факторами.

Эльшад Юсифов, который занимается импортом смазочных масел в страну из Турции, России и ряда европейских стран, рассказал Report, что цены начали расти еще в период пандемии:

"Фактически, цены выросли с 2020 года. Это повышение состояло из трех этапов. Первый из них был связан с пандемией коронавируса (COVID-19). Если сравнивать с тем периодом, то сейчас разница в цене достигает 100-150%. Но в последние месяцы цены на основные виды масел выросли на 20-30%. Естественно, два последних повышения связаны исключительно с русско-украинской войной. Потому что большинство производителей смазочных масел, используемых в стране, импортируют базовое масло из России. Именно из-за эмбарго производители не могут покупать базовое масло у нашего северного соседа. По этой причине наблюдается резкий рост цен на некачественные масла.

В действительности, некачественное базовое масло тоже ввозят из России. А качественное получают из нефти Персидского залива. В то время как сегодня цены на масла немецкого, европейского производства выросли примерно на 30%, российские масла подорожали примерно на 100%. Мы раньше занимались импортом масла из России, но из-за роста цен приостановили ввоз".

Эксперт считает, что рост цен приводит к тому, что отработанные масла попадают на вторичный рынок и нарушают баланс:

"Из-за роста цен на нефть на рынок начали поступать отработанные масла. Потому что рост цен на них почти не повлиял. Большая часть таких масел импортируется из Турции. Но у брендов этой страны, которые производят масло в течение многих лет, нет проблем с качеством. Цены выросли примерно на 20%".

Бизнесмен Ариф Мамедов, занимающийся импортом германских марок масла в страну, также указал на рост цен, основной причиной которого стала российско-украинская война:

"Большая часть производителей импортирует базовое масло из России. Война, естественно, провоцирует рост цен. Увеличение затрат на сырье, упаковку, энергию и транспортировку влияет на производство. К сожалению, все эти процессы не оставляют другого выбора, кроме как внести дополнительные корректировки в цены. Такими темпами мы также станем свидетелями роста цен на 10-15% в ближайшие месяцы".

Некоторые пожелавшие остаться анонимными поставщики говорят об усилении налогового контроля над предпринимателями, занимающимися импортом и продажей, как об одном из факторов, влияющих на рост цен. То есть "обеливание" рынка также привело к росту цен до 15%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sürtkü yağlarının bahalaşması işlənmiş yağların bazara daxil olmasına səbəb olur

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi