Орешкин: Экономические отношения Азербайджана и России характеризуются готовностью к поиску взаимовыгодных решений

Десятый Российско-азербайджанский межрегиональный форум, который сегодня начал работу в Москве, послужит расширению торгово-экономического взаимодействия России и Азербайджана.

Как передает Report, об этом в интервью порталу "Москва-Баку" заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Как отметил министр, сегодня экономические отношения Азербайджана и России характеризуются качественным диалогом и готовностью к поиску взаимовыгодных решений. Помимо этого, по словам М.Орешкина, существует объективная потребность деловых кругов, предприятий, коммерческих организаций в повышении уровня уже существующих хозяйственных связей.

"В связи с этим Российско-азербайджанский межрегиональный форум, по моему мнению, представляет собой прекрасную площадку для общения представителей власти и бизнеса. Он поможет скоординировать нашу работу, лучше понять взаимные потребности и оперативно разрешить существующие проблемы. Уверен, что мероприятие послужит расширению нашего торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению подлинно дружеских отношений. Дискуссии, без сомнения, дадут свои результаты, и мы обязательно возьмем на заметку озвученные на форуме идеи", - сказал министр.

По его словам, только за восемь месяцев этого года суммарный товарооборот между странами вырос на 25,7% и преодолел планку в 1,9 млрд долларов. Экспорт российской продукции вырос на 30,7% и составил 1,4 млрд долларов, импорт азербайджанской продукции – на 14,5% и составил 546,7 млн долларов США.