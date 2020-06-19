Крупнейший производитель никеля и палладия продает свой последний актив в Австралии

«Норильский никель» договорился о продаже своего последнего актива в Австралии — никелевого проекта Honeymoon Well — одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийской BHP Billiton Nickel West Pty Ltd.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на «Норникель». Сумма сделки не раскрывается.

«С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России»,— прокомментировал руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

В компании отметили, что помимо месторождения Honeymoon Well проект также включает два совместных предприятия Albion Downs North и Jericho (проекты на стадии геологоразведки), в каждом из них BHP уже принадлежит по 50%.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения ряда иных условий соглашения.

В конце мая в Норильске произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива на ТЭЦ предприятия «Норникеля». В Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня. По факту аварии СКР возбудил четыре уголовных дела. Также сотрудников «Норникеля» подозревают в сбросе загрязненных стоков в реку в 2017–2019 годах.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.

BHP Billiton Ltd, основанная в 2001 году, занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.