Российские банки направили в сферу промышленности Азербайджана около миллиарда долларов

“На проекты, реализуемые в Азербайджане в сфере промышленности, российские банки направили около миллиарда долларов”.

Как передает Report, об этом в интервью Азертадж заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

“Политическая воля глав государств, выгодная деловая среда в наших странах создают широкие возможности для взаимных инвестиций. В Азербайджане функционируют около 700 компаний с российским капиталом. С российской стороны в экономику Азербайджана инвестировано 4,6 миллиарда долларов, а с азербайджанской стороны в Россию - 1,2 миллиарда долларов. Азербайджанские инвесторы в различных регионах России реализуют проекты, охватывающие финансово-банковский сектор, недвижимость, санаторно-курортную сферу, пищевую промышленность, производство строительных материалов и др.

Вместе с тем, в нашей стране реализуются совместные с Россией проекты. Проект “SOCARPolymer”, создание фармацевтического предприятия в Пираллахинском промышленном парке, сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с российскими заводами «КамАЗ” и “Урал”, совместные проекты с компаниями “Азермаш” и “ГАЗ”, проекты центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов, производства изоляционных материалов в Гаджигабуле являются важными примерами азербайджано-российского промышленно-инвестиционного сотрудничества.

В обсуждениях, проведенных в рамках визита в нашу страну министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и участия азербайджанской делегации в международной промышленной выставке “İNNOPROM”, состоявшейся в российском городе Екатеринбург, было достигнуто соглашение об организации производства сельскохозяйственной техники, запасных частей для вагонов и другой промышленной продукции”.