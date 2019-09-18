Около половины всех международных мигрантов проживают в 10 странах

Индия - основная страна происхождения мигрантов в мире, в настоящее время за рубежом проживает около 18 млн выходцев из этого южно-азиатского государства, Россия занимает четвертое место с 10 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в исследовании, распространенном ООН во вторник.

По данным The International Migrant Stock 2019 Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам всемирной организации, треть всех международных мигрантов - это выходцы всего из десяти стран. На первом месте Индия с почти 18 млн человек, проживающих за рубежом. Мигранты из Мексики составляют вторую по величине "диаспору" (12 млн человек), за ней следуют Китай (11 млн человек), Российская Федерация (10 млн человек) и Сирийская Арабская Республика (8 млн человек).

Число международных мигрантов во всем мире достигло, согласно оценкам ООН, 272 млн человек в 2019 году, что на 51 млн больше, чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% мирового населения по сравнению с 2,8% в 2000 году.

При этом около половины всех международных мигрантов проживают всего в 10 странах, причем США принимают наибольшее число международных мигрантов (51 млн), что составляет около 19% от общего числа. Второе и третье место по числу принятых мигрантов занимают Германия и Саудовская Аравия (по 13 млн), за ними следуют Российская Федерация (12 млн), Великобритания (10 млн), Объединенные Арабские Эмираты (9 млн), Франция, Канада и Австралия (около 8 млн каждая) и Италия (6 млн).

Таким образом Россия оказалась, по информации ООН, в списке ведущих стран - поставщиков мигрантов и ведущих стран, принимающих выходцев из других государств.