Министр: Россия занимает первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции

"Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. Лидеры двух стран придают большое значение экономическим и политическим вопросам".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил во время рабочей встречи с губернатором Свердловской области России Евгением Куйвашевым в ходе его визита в Баку.

По его словам, товарооборот между двумя странами динамично развивается: "На Азербайджан приходится 50% товарооборота России в регионе. В то же время Россия занимает первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции".

По словам министра, товарооборот между двумя странами в 2018 году увеличился на 19% и превысил 2,5 млрд долларов: "За 7 месяцев товарооборот между странами вырос на 23%. Это довольно высокая цифра. Товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью России в 2018 году увеличился на 83% - до 95 млн долларов”.

Мустафаев подчеркнул, что к концу этого года объем товарооборота планируется довести до 100 млн долларов.