Россия отменяет ограничения на импорт товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на фоне ситуации с коронавирусом на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы вводим "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины", — сказал он на заседании правительства.

Накануне Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты. В ведомстве также отметили, что в стране хватает отечественных товаров.

ВОЗ объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. В России, по последним данным, подтверждены 147 случаев заражения.