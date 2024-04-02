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Россия увеличила экспорт лесной продукции в Азербайджан на 20%

Россия увеличила экспорт лесной продукции в Азербайджан на 20% С начала года Азербайджан импортировал из Пермского края России 49,8 тыс. кубометров лесоматериалов.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 15:10
Россия увеличила экспорт лесной продукции в Азербайджан на 20%

С начала года Азербайджан импортировал из Пермского края России 49,8 тыс. кубометров лесоматериалов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю ("Россельхознадзор").

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года (41,4 тыс. кубометров).

Согласно информации, в марте текущего года департамент Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществил карантинный фитосанитарный контроль за 18,9 тыс. кубометров лесной продукции, предназначенной для экспорта в Азербайджан.

Были отобраны образцы древесной продукции, их передали в Пермский филиал ФГБУ "ВНИИКР". Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, оформлено 178 фитосанитарных сертификатов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana meşə məhsullarının ixracını 20 % artırıb

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