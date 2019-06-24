С чем связана проверка грузинского вина, пояснили в Кремле

Проверка грузинского вина в РФ никак не связана с вынужденными мерами, принятыми Москвой для безопасности россиян в связи с ситуацией в Грузии.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей на территорию РФ, из-за ухудшения его качества.

"К безопасности это не имеет никакого отношения. Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан. Роспотребнадзор выполняет свои функции - проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", - отметил Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.